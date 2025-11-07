Martedì 11 novembre, alle ore 9,30, presso il Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Premio “Dona Maiora”, un riconoscimento dedicato al coraggio, alla dedizione e al senso del dovere degli uomini e delle donne appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine italiane. Il premio è promosso dalla sezione di Agrigento dell’Unione nazionale ufficiali in Congedo d’Italia (Unuci) e rappresenta un momento di alto valore civile e morale, volto a sottolineare l’impegno quotidiano di chi opera per la sicurezza e la tutela della collettività.

Da quest’anno, l’iniziativa si amplia con una nuova tappa: la prima edizione palermitana del Premio “Dona Maiora”, in programma giovedì 14 novembre alle ore 17.30, presso il Salone delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito. Ad Agrigento, invece, si terrà la quarta edizione dell’evento, in calendario giovedì 20 novembre alle ore 10.30, presso l’auditorium dell’Istituto “Nicolò Gallo”. Alla conferenza stampa interverranno, tra gli altri, Carmelo Fenech, presidente provinciale della sezione Unuci di Agrigento, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni politiche locali e provinciali.

“Il Premio Dona Maiora – dichiara Carmelo Fenech, presidente provinciale Unuci Agrigento – nasce dal desiderio di rendere omaggio a chi, ogni giorno, serve il Paese con coraggio e abnegazione. È un riconoscimento simbolico, ma carico di significato, che vuole ricordare quanto siano fondamentali il senso del dovere, l’onestà e la dedizione di chi indossa una divisa. Da quest’anno, l’estensione dell’iniziativa a Palermo conferma la volontà di diffondere sempre più questi valori, che rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità”.

Il Premio “Dona Maiora” si propone di valorizzare la professionalità, il senso del dovere, lo sprezzo del pericolo e l’impegno a servizio della collettività, coinvolgendo esponenti delle forze dell’ordine e dei corpi dello Stato.

