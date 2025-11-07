Sei persone (tre donne, due uomini e un minorenne) sono state arrestate, in flagranza di reato, dai poliziotti del Commissariato di Canicattì, unitamente al personale della Squadra Mobile di Agrigento, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è il risultato di una perquisizione domiciliare, effettuata nel quartiere canicattinese di Borgalino. Gli agenti hanno sorpreso i sei in possesso di crack e cocaina. Si tratta di Assunta Milazzo, 25 anni; Liliana Lomanto, 56 anni; Giovanni Avvenanti, 27 anni; Maria Chiara Li Calzi, 24 anni e Calogero Lo Giudice, 51 anni, tutti di Canicattì.

I cinque adulti, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono stati portati al carcere “Pasquale Di Lorenzo” in contrada “Petrusa”. Il minorenne, di appena 14 anni, invece al Malaspina di Palermo. Un settimo soggetto, un trentanovenne, è stato invece denunciato sempre per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I sei indagati, secondo la ricostruzione dei fatti, sono stati trovati in un’abitazione impegnati a confezionare in dosi le sostanze stupefacenti. Una delle donne arrestate è stata denunciata anche per resistenza e violenza a Pubblico ufficiale, oltre che per furto di energia elettrica. I poliziotti hanno scoperto infatti che l’abitazione era allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica.

Sequestrati circa 100 grammi di cocaina e crack, per la maggior parte già divisi in dosi, bilancini di precisione e 20 mila euro in contanti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp