Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha conferito all’agrigentino dott. Giuseppe Castellana il “Premio al Merito Professionale”, per essersi distinto nel corso della propria carriera con attività di rilievo in campo nazionale e internazionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, nella prestigiosa cornice del Parco dei Principi, nell’ambito del XIX Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Il riconoscimento è stato attribuito su proposta dell’Ordine provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Agrigento, e selezionato da un’apposita commissione che ha individuato sei premiati a livello nazionale.

L’onorificenza è stata consegnata al dott. Castellana dal presidente nazionale, dott. Mauro Uniformi, alla presenza della presidente dell’Ordine provinciale, d.ssa Maria Giovanna Mangione.

Laureato in Scienze agrarie presso l’Università di Catania nel 1978, con il massimo dei voti e la lode, il dott. Castellana si è iscritto all’Ordine provinciale nel 1979. Nel corso della sua carriera nella pubblica amministrazione ha ricoperto rilevanti incarichi dirigenziali nella Regione Siciliana, nel Corpo Forestale Regionale, negli Enti Parco regionali, nei Consorzi di bonifica e in altri enti pubblici regionali.

Ha inoltre conseguito con pieni voti la laurea in Economia aziendale ed è iscritto al Registro dei Revisori Legali. Ha rivestito importanti ruoli come componente di Organi di controllo e di Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)di enti pubblici regionali, enti locali e società partecipate.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito agronomico, forestale, economico e ambientale, il dott. Castellana è Accademico Italiano di Scienze Forestali e ha svolto attività di docente a contratto presso le Università di Palermo, Catania e del Molise.

Attualmente è docente in master universitari presso l’Università “La Sapienza” di Roma e l’Università della Calabria, oltre a essere cultore della materia “Statistica aziendale” presso l’Università Kore di Enna.

“Sono particolarmente felice di questo riconoscimento – ha dichiarato il dott. Castellana – che costituisce il coronamento di un’attività professionale nella quale ho sempre profuso tutto il mio impegno. Dedico questo premio alla mia famiglia, che mi è stata sempre vicina, all’Ordine provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento e al mio territorio, con l’augurio che possano sempre esprimere al meglio le loro potenzialità e i propri valori.”

“Il premio al merito professionale conferito al dott. Castellana – aggiunge Maria Giovanna Mangione, presidente dell’Ordine provinciale di Agrigento – rappresenta il giusto riconoscimento della sua brillante e poliedrica carriera professionale. Ma questo premio appartiene anche all’intero Ordine provinciale, che vede apprezzata una sua eccellenza, esercitata con spirito di appartenenza, impegno, cuore e passione. Un esempio e uno stimolo importante per le nuove generazioni.”

