“Bella mia”, soggetto, sceneggiatura e regia di Franco Carlisi, premiato in numerosi festival e rassegne del cinema, arriva sul grande schermo ad Agrigento con due proiezioni al cinema Concordia, giovedì 19 novembre alle ore 19 e alle ore 21, seguite da una conversazione tra lo stesso regista, il filosofo Alfonso Maurizio Iacono, lo scrittore Gaetano Savatteri e l’autore e regista Giovanni Volpe. Il cast è composto da Rosi Mandracchia (finalista a Bacoli quale miglior attrice protagonista), Claudia Palermo, Ignazio Enrico Marchese, Creola Di Lucia e Antonio Licata. Le musiche sono di Antonio Giardina mentre Elisabetta Landra Mannione ha curato la scenografia.

Una ragazza scompare. La madre è una donna forte che ha sempre rivendicato la propria libertà, ma vede di colpo il suo mondo crollare di fronte a questa sparizione. Bella, la figlia, potrebbe essersi allontanata volontariamente, e tutti sposano questa tesi. Ma la madre teme che possa essere rimasta vittima di un atto di violenza. Così il presunto femminicidio diventa il punto di partenza per una riflessione sulla maternità, sull’amore e sull’identità. L’assenza della figlia fa perdere alla donna il riferimento con il quale si riconosceva, e la porta a tentare di riscrivere il significato della propria esistenza.

Il film è una riflessione profonda sul concetto di identità, che rimane sempre incompiuto, legato com’è alla costruzione di relazioni e alla condivisione del tempo trascorso insieme, soprattutto con le persone che amiamo. Dunque, cosa accade, a ciascuno di noi quando perdiamo la persona nel cui sguardo abbiamo imparato a riconoscerci? Queste le parole del regista:

“Mi interessa raccontare ciò che resta quando un legame perde il futuro e l’amore non può più tradursi in gesti, parole o riparazioni. Ogni relazione vive infatti della possibilità di continuare a trasformarsi, di riparare ciò che si è incrinato, di conoscersi ancora. La perdita di futuro, cambia il passato: la memoria ne rielabora continuamente il significato nel tentativo di rendere abitabile il presente. Tuttavia, l’assenza non cancella la relazione, la trasforma. La costringe a cercare un’altra forma, fatta di ricordi, omissioni, immaginazione e sensi di colpa.

La maternità è il luogo in cui il film sceglie di interrogare questi temi, perché è una delle relazioni più profonde e irriducibili dell’esistenza. La protagonista ha sempre cercato di non lasciare che l’essere madre esaurisse la propria identità. Ha rivendicato il diritto di essere donna, prima ancora che madre, convinta che l’amore non dovesse mai trasformarsi in una rinuncia a sé. Ma la scomparsa della figlia, Bella, incrina questa certezza e la costringe a confrontarsi con un paradosso: scoprire che il proprio essere madre si manifesta nella sua forma più assoluta proprio quando non può più essere vissuto”.

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