Recuperato un altro tratto di mare a San Leone – VIDEO

Nota Stampa – Recuperato un altro tratto di mare a San Leone. Un intervento sul paesaggio che si attendeva da lungo tempo. È partita questa mattina l’opera di bonifica. Dissequestrata l’area dello stabilimento balneare dell’Aster, si avvia a completamento il programma di recupero della vista sul mare di piazza Giglia. Era una situazione che perdurava da due anni, fin dalle origini del progetto di riqualificazione. Ottenuto il dissequestro la ditta sta procedendo alla bonifica di cui è onerata. Ultimato l’intervento potremo affermare che la riqualificazione di quel tratto è completa. Come tutti ricordano in estate, e non solo, l’area era stata scambiata per latrina e discarica, ed era divenuta luogo di ogni genere di nefandezza. Saranno rimosse anche le ultime cabine rimaste dello stabilimento balneare. Interventi così risolutivi ed efficaci non si vedevano da molti anni a San Leone.