Inaugurazione de “Il mercatino di Natale – Il Natale a San Leone ”, a San Leone, in piazza Montessori, davanti la scuola, su iniziativa dei residenti e della locale associazione Pro Loco, presieduta da Paquito Danile. Don Maurizio Di Franco, parroco della Chiesa di San Leone, ha concesso i locali dell’oratorio, il Comune l’area e ha messo a disposizione i gazebo.

“Il mercatino di Natale”, tra prodotti alimentari e di artigianato, tra luminarie e addobbi natalizi, si svolge in contemporanea con la rassegna “Natale a San Leone”, il 16 e 17 dicembre, e poi dal 21 al 23. In particolare sabato 16 dicembre alle 17 e 18:30 laboratori ed esperienze per bambini con Pastactivity e Ohana Giardino dell’infanzia, solo su prenotazione e un flash mob della Casa del Musical. Alle 18:30 Coro dei bambini “Quasimodo in… canto”, alle 19:30 Giovanna Vullo “Lirica”. Poi domenica 17 dicembre alle ore 12 tombola di beneficenza. Alle 17 e 18:30 ancora i laboratori come sabato 16. Alle 19 di domenica “Trio scirocco”: Fausto Bruccoleri, Tony Bruccoleri e Vanessa Capraro.

Lo scopo dell’iniziativa e’ la promozione delle tradizioni natalizie con gazebo riservati ai commercianti che promuoveranno le loro specialità locali sia in ambito alimentare che di artigianato.