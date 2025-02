Se non è un record, poco ci manca perché nel corso dell’anno 2024 ha letto ben 87 libri, per lo più di narrativa italiana presi in prestito dalla Biblioteca comunale “La Rocca”. Questa mattina, Rosalinda Greco, agrigentina di 67 anni, un’ex insegnante di matematica di scuola media, da qualche tempo in pensione, “lettrice onnivora” come ama definirsi, nel corso di una cerimonia è stata premiata con una targa quale “migliore lettore del 2024 sezione adulti”. Durante lo scorso anno infatti, Rosalinda Greco ha “divorato” una media di tre libri a settimana confermandosi come “lettrice forte” di romanzi e gialli di autori italiani con prevalenza dei siciliani. Con lei è pure stata premiata la piccola Margherita Vanadia, di cinque anni, che frequenta la scuola dell’Infanzia “Tortorelle” e la sua mamma, l’attrice teatrale Marzia Patanè Tropea, per la frequenza allo “Spazio bimbi” della biblioteca e per i libri per l’infanzia, fiabe e primi racconti, presi a prestito dal sistema bibliotecario comunale.

In una città dove di recente hanno chiuso i battenti ben tre librerie, perché la gente legge poco o nulla, questi due esempi virtuosi vengono premiati al fine di incentivare la lettura non solo come studio e conoscenza personale ma anche come forma di svago. L’iniziativa era inserita nel più ampio progetto “Libriamoci”, la Campagna nazionale per incentivare il piacere e la diffusione della lettura nonché l’accrescimento dell’amore verso i libri, promosso dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura e il Ministero dell’Istruzione e del merito.

Alla premiazione è intervenuto il Funzionario direttivo della Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, Vito Fortezza e la responsabile della biblioteca, Loredana Brucculeri che ha promosso l’iniziativa. I premiati hanno ricevuto una targa ricordo e la donazione di un libro: il recente romanzo “Domani domani” di Francesca Giannone, per l’ex insegnante Rosalinda Greco, e un volume di fiabe per la piccola Margherita che, come d’abitudine, verrà letto dalla mamma ogni sera prima di andare a letto. Entrambi i volumi sono stati donati dal “Mercante di libri”, l’unica libreria indipendente rimasta aperta nel centro città.

LORENZO ROSSO

