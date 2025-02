Sabato 22 febbraio, alle 18.00, l’Istituzione Culturale “Federico II” di Menfi organizza, presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale, la presentazione del libro dell’on. Calogero Pumilia dal titolo “La Svolta”, edito da Rubbettino. L’Autore, già presidente della Fondazione “Orestiadi” di Gibellina, varie volte deputato, vicepresidente del gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana alla camera dei deputati e più volte sottosegretario di Stato, ha fatto parte dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e della rappresentanza italiana all’Unione Europea. Il libro racconta il periodo vissuto dall’Autore tra la propria nascita nel 1936 e il 1972, anno in cui varcò da deputato il portone di Montecitorio, soffermandosi su storie di uomini e donne, incontrati negli anni, che diventano lo specchio e il motore di un tempo che muta in modo inarrestabile, trasformandosi in memoria di un epoca vissuta. A dialogare con l’Autore sarà il prof. Francesco Saverio Calcara, saggista, giornalista pubblicista.

