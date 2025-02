Il romanzo “Tutta colpa di Solone” di Andrea Cirino prende vita sul palcoscenico con una prima nazionale che andrà in scena al Teatro Pirandello di Agrigento. L’opera, con la regia di Giovanni Volpe, sarà rappresentata sabato 8 marzo 2025 alle 20:30 e domenica 9 marzo 2025 alle 17:30. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti; per prenotazioni, è possibile contattare il numero 338.7029933.

In scena, un cast di attori talentuosi, tra cui Franco Bruno nel ruolo di Solone, Francesco Naccari nel ruolo del suo servo, e Paolo Di Noto che interpreterà Niria. Al loro fianco, una serie di personaggi che arricchiranno la trama, tra cui Marcella Lattuca, Nicola Pulco, Giovanni Moscato, e Rosa Maria Montalbano.

L’allestimento scenico è curato da Donatella Giannettino, con la direzione musicale di Angelo Sanfilippo. L’aiuto regia è di Chiara Gervasi, mentre la produzione esecutiva è a cura di Caterina Montalbano.

La trama esplora temi come la giustizia e le dinamiche umane attraverso la figura di Solone, celebre legislatore dell’antica Grecia. In un’intervista, Andrea Cirino ha spiegato: “Solone è il padre della Costituzione soloniana, colui che ha inventato la democrazia. Ha tolto ai grandi per dare ai teti, ai nullafacenti, ai nullatenenti, dando loro l’opportunità di godere dei diritti civili e politici. Il protagonista è qualcuno che, leggendo questo libro, si addormenta e gli appare in sogno Solone, che rappresenta la coscienza, la madre, il nonno, che era un drammaturgo. Le voci della coscienza lo fanno ragionare”.

Questo evento arricchisce il panorama culturale di Agrigento, in vista del 2025, anno in cui la città sarà Capitale Italiana della Cultura. La messa in scena di “Tutta colpa di Solone” rappresenta un’opportunità per il pubblico di immergersi in una riflessione profonda sulle radici della democrazia e sull’importanza della partecipazione popolare nelle decisioni politiche.

Non perdere l’occasione di assistere a questa nuova proposta teatrale che arricchisce il panorama culturale di Agrigento, in un anno di eventi legati alla Capitale della Cultura 2025.

