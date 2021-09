Preleva al bancomat, ma si dimentica i soldi: qualcuno ne approfitta

Ha prelevato 80 euro in uno sportello bancomat di una banca di San Leone, ma a causa di una distrazione però, ha dimenticato di prendere le banconote erogate. Poco più tardi si è reso conto di avere lasciato il denaro nell’apparecchio. Quindi una volta tornato indietro, dei soldi non c’era più nessuna traccia.

Qualcuno, una persona prima di effettuare un’altra operazione o un passante li aveva portati via. Protagonista della vicenda un trentunenne di Agrigento, al quale, non è rimasto altro da fare che formalizzare la denuncia alla polizia, a carico di ignoti, per appropriazione indebita.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, sin da subito hanno verificato se all’istituto di credito dove il trentunenne aveva fatto il bancomat era in funzione l’impianto di videosorveglianza. L’acquisizione degli eventuali filmati potrebbe indirizzare le indagini nella direzione giusta e consentire l’identificazione di chi si è appropriato dei soldi.