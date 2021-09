Rissa tra stranieri in tre “tempi”, avviate le indagini

Fanno a botte tra via Pirandello e piazza San Francesco, e i protagonisti hanno continuato a darsele di santa ragione, in più tempi, fino alle vie Foderà e Neve, in pieno centro storico di Agrigento. E’ accaduto l’altra sera, e al 112 sono arrivate più segnalazioni di cittadini, preoccupati per quello che stava accadendo.

A scatenare la zuffa due gruppi di immigrati. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, ma dei partecipanti non c’era più nessuna traccia. Tutti fuggiti a gambe levate prima dell’arrivo degli uomini in divisa.

Adesso per cercare di identificare i rissosi, non è escluso che possano venire acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza, presenti nelle zone teatro dei fatti. E ancora non è escluso che l’ennesima rissa scoppiata in pieno centro storico sia collegata all’attività di spaccio di stupefacenti.