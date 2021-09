Brucia l’auto di una donna, avviate le indagini

Un incendio ha devastato l’autovettura, una Fiat Punto, di proprietà di una ventiduenne di Porto Empedocle. E’ accaduto ieri notte in via Sacco e Vanzetti, nell’abitato empedoclino. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, mentre delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Stazione cittadina.

Da accertare le cause del rogo. Si segue la pista del fatto doloso, anche se in mancanza di certezze, non viene trascurata l’ipotesi del fatto accidentale. Nel corso del sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né bottigliette o taniche sospetta.