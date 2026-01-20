Ha prelevato indebitamente acqua da una fontana pubblica in via Petruzzella a Camastra, e con l’autobotte ha rifornito un’abitazione di via Colapuma a Naro. I carabinieri della Stazione di Camastra, con il supporto dei militari della Stazione di Naro, nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 61enne, residente a Naro, dipendente comunale, perché ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, esercizio abusivo di professione e frode in commercio.

Nel corso di uno specifico servizio di osservazione, i militari hanno sorpreso l’uomo alla guida di un autocarro Iveco 145, allestito ad autobotte, mentre prelevava indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio a Camastra. Gli accertamenti successivi hanno consentito di documentare la consegna del carico idrico presso un’abitazione privata di Naro, dietro corresponsione di una somma di denaro; nonché l’assenza ingiustificata dell’uomo dagli uffici comunali.

Il veicolo utilizzato per l’attività illecita è stato sottoposto a sequestro. Nel corso delle operazioni è intervenuto personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, che ha proceduto al campionamento dell’acqua, al fine di verificarne le condizioni di salubrità.

