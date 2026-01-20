Un passo significativo sul fronte della tutela ambientale arriva dal Comune di Agrigento, che ha sottoscritto il protocollo d’intesa a tempo indeterminato con l’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus. L’accordo, rinnovato annualmente negli ultimi quattro anni, viene così stabilizzato, rafforzando un percorso condiviso di contrasto all’inquinamento da plastica.

La firma è stata apposta dal sindaco Francesco Miccichè, alla presenza del referente provinciale di Plastic Free Alessandro Arcuri e dei consiglieri comunali Valentina Cirino, Giuseppe La Felice e Sergio Burgio, componenti della Seconda Commissione consiliare permanente.

Un lavoro portato avanti con continuità e spirito collaborativo, che ha creduto fin dall’inizio in un progetto orientato alla salvaguardia del territorio, alla riduzione dei rifiuti plastici e alla tutela della salute pubblica. La firma a tempo indeterminato rappresenta un traguardo concreto e utile per consolidare azioni, iniziative e buone pratiche ambientali a beneficio della comunità.

