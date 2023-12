Collaborare per migliorare l’accoglienza dei migranti: è questo, in sintesi, l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato, questa mattina, dal Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, e dalla Fondazione Farm Cultural Park, nella sede del Palazzo di Governo. L’accordo, che ha una durata di due anni, prevede la realizzazione di iniziative creative e culturali per migliorare gli ambienti di accoglienza dei migranti nel territorio di Agrigento, con particolare riferimento al nuovo Hotspot di Porto Empedocle e agli uffici destinati allo Sportello unico immigrazione della Prefettura.

Nell’ambito della nascente collaborazione, è previsto che la Fondazione Farm Cultural Park, che ha sede a Favara, si impegna a fornire gratuitamente competenze, risorse umane e materiali per la realizzazione dei progetti e azioni creative e culturali, mentre l’Ufficio Territoriale del Governo si impegna a fornire il supporto istituzionale necessario per agevolare la realizzazione dei progetti, nonché a facilitare il coordinamento tra le parti interessate.

“L’accordo sottoscritto oggi è un passo importante per migliorare l’accoglienza dei migranti nel territorio di Agrigento- ha dichiarato il prefetto Romano-. La collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio è fondamentale per garantire ai migranti un’accoglienza dignitosa e inclusiva”.

I rappresentanti della Fondazione Farm Cultural Park si sono detti “felici di poter collaborare con la Prefettura per migliorare l’accoglienza dei migranti. La cultura è un potente strumento di inclusione e integrazione, e siamo convinti che possa contribuire a rendere il processo di accoglienza dei migranti più sereno e positivo”.

Tra le iniziative previste dal protocollo d’intesa, figurano la realizzazione di percorsi di orientamento e accompagnamento per i migranti, attraverso attività culturali e creative; l’organizzazione di eventi e iniziative di intrattenimento per i migranti, al fine di favorire il loro inserimento sociale; la promozione di attività di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’immigrazione, rivolte alla cittadinanza.