Nel panorama dell’energia in Sicilia, anche nell’agrigentino sta prendendo forma una rivoluzione che non solo riguarda la produzione e la distribuzione energetica, ma promuove anche nuovi modelli socioeconomici. Al centro di questa trasformazione si staglia EgoGreen, un’azienda che ha puntato tutto sulle fonti rinnovabili e si prepara a cambiare il volto del consumo energetico isolano.

Emilio Giavarini, figura chiave di questa rivoluzione, CEO dell’azienda e figlio di Marcello, ex Patron dell’Akragas Calcio, sta guidando il progetto di implementazione delle comunità energetiche rinnovabili sull’isola. Queste comunità rappresentano un’alleanza tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni locali, unite per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

“La sostenibilità nel settore energetico è di fondamentale importanza”, afferma Giavarini. “Stiamo costantemente lavorando in questa direzione, e lo sviluppo delle comunità energetiche è solo il primo passo di una serie di progetti che stiamo affrontando.”

Queste comunità non solo puntano a ridurre lo spreco energetico, ma promuovono anche modelli di autoconsumo e condivisione dell’energia. Grazie a queste iniziative, si mira a soddisfare il fabbisogno energetico locale senza dipendere dai combustibili fossili, contribuendo così alla riduzione delle emissioni nocive e favorendo un impatto positivo sull’ambiente.

EgoGreen non si ferma qui: l’azienda sta valutando la realizzazione di impianti fotovoltaici da 20 megawatt ciascuno, progetti che non solo contribuirebbero a garantire stabilità nei costi energetici per le aziende agrigentine e siciliane, ma segnerebbero anche un passo avanti verso un approccio più sostenibile nell’uso dell’energia.

“Le comunità energetiche sono solo l’inizio di un percorso mirato a supportare gli utenti a consumare in modo più consapevole”, sottolinea Giavarini. “Stimoliamo modelli sociali di inclusione e collaborazione, e crediamo che questo sia il futuro dell’energia.”

In un periodo segnato da sfide energetiche su scala europea, l’impulso verso l’indipendenza energetica locale può rappresentare una svolta importante, e la leadership di Emilio Giavarini è al centro di questa transizione verso un futuro energetico più sostenibile in Sicilia.