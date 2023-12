Il finale d’anno per Agrigento si gioca sul campo della Luiss Roma, una squadra che, rispetto all’incontro precedente, si è notevolmente rinforzata.

Agrigento chiude l’anno con una sfida impegnativa contro la Luiss Roma, e le parole di coach Damiano Pilot della Moncada Energy Group delineano l’importanza di questo scontro diretto per entrambe le squadre.

“Ci prepariamo ad affrontare una gara molto ostica perché la Luiss è un avversario che nonostante abbia solo 8 punti in classifica continua a giocare le partite fino alla fine ed è una squadra molto viva, lo dimostra l’overtime a Cantù,” ha affermato il coach. “Dobbiamo andare lì consapevoli di quali sono i loro punti di forza sapendo che è una squadra che ha individualità importantissima, quella di Sabin che da quando è arrivato ha cifre mostruose ma è un organico che funziona in toto.”

Coach Pilot ha sottolineato la complessità dell’incontro: “È una partita difficile ma per noi conta tanto perché è uno scontro diretto e andiamo lì con l’obiettivo di portare a casa i due punti.”

Per i ragazzi di Agrigento, questa partita rappresenta un altro importante scontro diretto per la salvezza. È un confronto fondamentale, considerando che il nuovo anno inizierà con il tanto atteso derby al PalaMoncada contro Trapani.

La sfida dell’Epifania vedrà la società biancoazzurra organizzare la giornata biancoazzurra, un evento in cui, nonostante il diritto di prelazione per gli abbonati, sarà richiesto il pagamento del biglietto. Questa scelta, seppur discussa, sembra essere un tentativo della proprietà di valutare la risposta del pubblico, soprattutto considerando il momento difficile che la squadra sta attraversando in campo.

Dopo il derby con Trapani, Agrigento affronterà ancora una sfida casalinga contro Vigevano. Tra la possibilità di vincere contro la capolista Trapani o contro Vigevano, diretta concorrente per la lotta alla salvezza, la seconda opzione sembra sicuramente più favorevole per la squadra.

La sequenza di queste partite si rivela cruciale per il futuro della squadra, sia in termini di risultati che di supporto del pubblico. Sarà interessante vedere come la squadra gestirà queste sfide e quale impatto avranno sul prosieguo della stagione in Serie A2.