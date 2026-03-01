Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli lungo la strada statale 115 alle porte di Sciacca. E’ successo nella notte tra sabato e domenica. A scontrarsi, in contrada Baiata, sono stati un van a nove posti e due autovetture. Uno degli occupanti è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 che hanno soccorso sei feriti, tutti trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. La polizia ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Le cause sono ancora in fase di accertamento. La strada statale 115 è rimasta bloccata per alcune ore.

