È stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni sono ora in fase di miglioramento. Restano comunque sotto stretta osservazione dei medici i parametri della trentaduenne di Canicattì che nella tarda mattinata di sabato è rimasta vittima di un grave incidente domestico, precipitando dal balcone della propria abitazione.

La donna, madre di due bambini piccoli di 2 e 4 anni, si trova attualmente ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. I sanitari mantengono tuttora la prognosi riservata, sebbene il decorso post-operatorio stia dando segnali incoraggianti.

L’allarme era scattato sabato mattina subito dopo la caduta, avvenuta da un’altezza di circa cinque metri. Considerata la gravità dei traumi riportati nell’impatto con il suolo, i soccorritori avevano disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso, in codice rosso, verso il nosocomio nisseno.

Oltre a diverse fratture agli arti, a destare la maggiore preoccupazione nei medici erano state fin da subito le importanti lesioni riportate alla schiena, che hanno reso necessario l’intervento in sala operatoria. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e cosa abbia provocato il cedimento. Da verificare le condizioni strutturali del balcone.

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