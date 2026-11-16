Un urgente intervento di manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza uno dei tratti più trafficati della viabilità locale. È la richiesta avanzata dall’associazione ambientalista Mareamico, che punta i riflettori sulle precarie condizioni strutturali del viadotto Ipsas II lungo la Strada Statale 640, in località Mosella, nel territorio di Agrigento.

L’arteria, fondamentale collegamento automobilistico tra Porto Empedocle e Caltanissetta, fu costruita tra il 1960 e il 1970 originariamente a una sola carreggiata con due corsie. Se gran parte del tracciato è stato ammodernato, il segmento compreso tra il centro urbano empedoclino e la rotonda degli Scrittori conserva ancora oggi le caratteristiche e le condizioni di oltre mezzo secolo fa, mostrando evidenti segni del tempo.

«Nello specifico si segnala la condizione di degrado del viadotto Ipsas II, dove sono evidenti segni di notevole ammaloramento della soletta dell’impalcato, che mettono a nudo le armature metalliche delle banchine su cui sono alloggiate le barriere di sicurezza» scrive in una nota Mareamico. Secondo l’associazione, l’esposizione diretta del ferro agli agenti atmosferici sta accelerando lo sfaldamento del calcestruzzo copriferro, compromettendo la tenuta delle barriere stesse, ormai giudicate obsolete e non più rispondenti agli attuali standard normativi.

A confermare il quadro critico della struttura si aggiungono ulteriori cedimenti. Come evidenziato nella segnalazione, si registra infatti la rottura dei supporti delle tubazioni dei sottoservizi ancorati alle pile del ponte, con i condotti che restano pericolosamente penzolanti tra una campata e l’altra. Alla luce di queste criticità e dell’elevato volume di traffico che interessa quotidianamente l’arteria, Mareamico sollecita gli enti competenti a programmare senza indugi opere di ripristino straordinario per restituire pieni livelli di sicurezza agli automobilisti.

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