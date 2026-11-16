Notte di paura a Licata, dove quattro automobili regolarmente parcheggiate sono state gravemente danneggiate da un violento incendio divampato tra sabato e domenica in una traversa della Strada Comunale Oreto Grata. Tutto sarebbe partito da un Suv Mercedes. Nel giro di pochissimi istanti, le fiamme hanno aggredito altre tre vetture: una Ford Mustang, una Jeep Compass e a una Nissan Micra.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni abitanti del posto, svegliati dal crepitio delle fiamme e dal denso fumo nero. Sul luogo del rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Argentina per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri della Compagnia di Licata che hanno avviato i primi rilievi.

Dagli accertamenti effettuati per risalire ai proprietari dei veicoli distrutti è emerso che due delle automobili appartengono rispettivamente a un ingegnere e a un’insegnante, entrambi ritenuti persone perbene e del tutto estranei a qualsiasi contesto malavitoso.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista: si indaga per capire se si sia trattato di un atto doloso mirato, di un gesto vandalico oppure di un corto circuito partito da una delle vetture e propagatosi poi alle altre. Fondamentali, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, saranno gli esiti della relazione tecnica dei pompieri e le eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

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