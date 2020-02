Precipita piccolo aereo, morti pilota e allievo

Incidente aereo questa mattina in contrada “Cannellazza” nella zona di Carlentini, in provincia di Siracusas. Un aereo di una scuola di volo di Catania con a bordo due persone è precipitato e dopo essersi schiantato il velivolo ha preso fuoco. A perdere la vita un istruttore esperto e un giovane allievo.

Stefano Baldo, 53 anni, pilota esperto dell’Alitalia e Gioele Bravo, 20 anni, allievo dell’istituto aeronautico di Catania. Stavano sorvolando la campagna del Siracusano quando, per cause in corso di accertamento, il velivolo ha improvvisamente perso quota ed è precipitato, schiantandosi al suolo.