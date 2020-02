Due anziane ultranovantenni sono morte mentre una terza di 83 anni è riuscita a mettersi in salvo, in seguito ad un incendio divampato stamani nella casa dove abitavano. E’ successo a Nizza di Sicilia, un paese in provincia di Messina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Ancora da accertare le origini del rogo.