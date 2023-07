E’ precipitato nel vano ascensore utilizzato per lo scarico della merce e trasferirla dal piano terra al magazzino posto al primo piano di un’attività commerciale.

Un operaio quarantanovenne, dipendente di un supermercato di Aragona, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato, con elisoccorso del 118, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

L’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione cittadina che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’incidente sul lavoro. Il lavoratore, per cause ancora da accertare, è caduto nel vano ascensore da un’altezza di circa quattro metri.