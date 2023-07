Trenta chilogrammi di vari prodotti alimentari e pesce privi di tracciabilità e sanzioni per cinque mila euro. È il bilancio dei controlli dei carabinieri del Centro anticrimine natura del comando provinciale di Agrigento, guidati dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo, in due ristoranti a Sciacca. I prodotti ittici sono stati sequestrati, mentre i proprietari delle attività di ristorazione multati 2.500 euro a testa.

Le attività commerciali nel territorio saccense sono le ultime in ordine di tempo ad essere interessate da accertamenti mirati disposti in tutta la provincia per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare. Negli scorsi giorni i militari dell’Arma hanno effettuato controlli su tutto il litorale agrigentino eseguendo controlli su chioschi, ristoranti, bar e pub, riscontrando diverse irregolarità.