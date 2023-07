La nuova Fortitudo Agrigento: Un roster promettente per la stagione in arrivo

Nell’ambito del mercato estivo, la Fortitudo Agrigento ha annunciato con entusiasmo l’acquisto di Dwayne Cohill, un nuovo giocatore americano che si unirà alle fila della squadra per la prossima stagione. Il presidente Gabriele Moncada ha commentato l’arrivo del talentuoso atleta, evidenziando le sue qualità e l’importanza del suo apporto alla squadra.

“È sicuramente un profilo che stavamo cercando per arricchire il nostro roster”, ha affermato Moncada. “Come giocatore, Cohill ci offre una maggiore profondità sia nel ruolo di playmaker che come guardia. Questo ci permette di avere rotazioni abbastanza lunghe, potendo immaginare lui come playmaker o come tiratore da tre punti, con Ambrosin che giocherà da ala piccola. È un giocatore di grande talento e sicuramente potrà colmare la partenza di Alessandro Grande e fare coppia nel reparto esterni, apportando una notevole versatilità alla squadra.”

Il presidente della Fortitudo Agrigento ha poi rivelato che la squadra è ancora alla ricerca di un lungo per completare il proprio roster. “Stiamo valutando diverse opzioni per aggiungere un giocatore intercambiabile. Questo ci consentirà di avere diverse soluzioni di gioco, sia per giocare con formazioni più piccole che per affrontare squadre con più presenza fisica. Siamo convinti che l’acquisto di un giocatore di alto livello, come Cohill, possa dare un contributo significativo alla squadra.”

Moncada ha espresso fiducia nel ruolo di Cohill come leader della squadra, insieme ad Ambrosin. “Credo che Cohill diventerà il leader della squadra, contribuendo in modo determinante alle nostre performance. Sia in campo che fuori, la sua presenza e abilità saranno fondamentali per il successo della Fortitudo Agrigento.”

L’entusiasmo per l’arrivo di Dwayne Cohill nella squadra siciliana è palpabile, con i tifosi che si aspettano grandi cose dalla sua presenza in campo. L’attesa per l’annuncio del prossimo giocatore che completerà il roster è alta, e la Fortitudo Agrigento è determinata a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, puntando come sempre a sorprendere nel campionato. Moncada infine si è complimentato per il lavoro fatto dal direttore sportivo Cristian Mayer.

Dopo aver ricevuto la notizia dell’arrivo dell’americano, abbiamo deciso di fare delle ricerche su YouTube e abbiamo guardato alcune delle sue partite. Rispetto a Francis, ha eccellenti capacità di tiro e attacca il canestro in modo deciso, anche quando affronta difese ben schierate, evitando errori ingenui come faceva Francis. Sarà un americano che sorprenderà molti e potrebbe facilmente segnare oltre 20 punti a partita.

Sulla base di queste osservazioni, è facile pensare che l’altro giocatore americano che arriverà con buona probabilità sarà un lungo, poiché quella sembra essere l’ultima tessera mancante per completare un roster di alto livello. Una volta completato, Damiano Piloto potrà contare su una batteria di esterni molto completa. Conosciamo poco Caiazza, sul web ci sono pochi dati statistici sul suo rendimento, mentre per quanto riguarda gli altri acquisti, abbiamo il ritorno di Morici. Non sappiamo quale contributo potrà dare in Serie A, ma sicuramente è stato un giocatore valido per la Serie B, mantenendo buoni numeri rispetto alla sua stagione precedente qui con noi.

Infine, c’è l’altro nuovo arrivato, Sperduto che è stato una piacevole sorpresa come trequarti di organizzazione di gioco, con una media di 15 punti a partita. È una scommessa, ma sappiamo che Mayer vuole provare a vincere. Se l’americano si rivelerà all’altezza delle aspettative e se riusciamo ad aggiungere un lungo di buona tecnica e presenza fisica, potremmo ottenere grandi risultati.

Ecco il roster aggiornato della Fortitudo Agrigento:

Allenatore: Damiano Pilot

D.Meluzzi

D. Cohill

L. Ambrosin

A. Chiarastella

E. Caiazza

A. Sperduto

N. Morici

S. Traorè

M. Peterson

Con una squadra così, la Fortitudo Agrigento si prepara per una stagione entusiasmante e piena di aspettative. Sarà interessante vedere come questi giocatori si integreranno e quale contributo daranno alla squadra nel raggiungimento dei loro obiettivi.