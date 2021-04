“Precari”. Zambuto, Gallo e La Rocca Ruvolo incontrano il sindaco di Licata

L’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, e la deputata regionale e coordinatrice di Forza Italia agrigentina, Margherita La Rocca Ruvolo, hanno compiuto al mattino di oggi una visita istituzionale al Comune di Licata. A rendere gli onori di casa è stato il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, il quale ha manifestato apprezzamento verso l’operato dell’assessore e del deputato a seguito dell’approvazione nel testo della finanziaria regionale della norma di stabilizzazione dei precari Asu in servizio negli Enti locali. In proposito l’assessore Zambuto ha offerto massima disponibilità nell’adottare tutte le iniziative necessarie per concretizzare i processi di stabilizzazione.

“Si tratta – hanno ribadito Zambuto, Gallo e La Rocca Ruvolo – di un provvedimento che garantisce certezze e serenità a tante famiglie di lavoratori che da tempo hanno prestato la propria attività lavorativa in una condizione di disagio e di precarietà”.

Ed il sindaco Galanti ha aggiunto: “Le stabilizzazioni in itinere consentono una ottimizzazione ed una maggiore efficienza degli uffici comunali, assicurando di conseguenza servizi puntuali ed esaustivi ai cittadini utenti”.