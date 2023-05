Pratiche edilizie illegittime: chiesti 11 rinvii a giudizio

La Procura della Repubblica di Agrigento chiede il rinvio a giudizio di undici per una serie di irregolarità legate a decine di pratiche edilizie sull’isola di Lampedusa e Linosa. L’inchiesta svolta sul campo dai carabinieri, e coordinata dal pubblico ministro Paola Vetro, riguarda presunti abusi compiuti da tre dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e di alcuni professionisti. Sono accusati di falso in relazione a numerose decine di pratiche edilizie. I fatti contestati sono relativi al periodo compreso fra il 2017 e il 2019. Tra le accuse contestate anche un tentativo di convincere un commerciante a pagare una tangente di 9mila euro a un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, non identificato, per ratificare una pratica illegittima di aggiornamento catastale. La stessa Agenzia delle Entrate ha collaborato all’indagine. L’udienza preliminare è in programma il 10 luglio prossimo davanti al Gup del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli.