Agrigento Capitale della Cultura 2025: tutti i luoghi da non perdere 

Nel 2025 Agrigento ricoprirà il ruolo di Capitale italiana della Cultura: ecco cosa vedere organizzando un tour in una delle mete siciliane preferite dai turisti.

I riflettori saranno accessi su Agrigento per tutto il 2025, anno in cui la città siciliana ricoprirà il ruolo di Capitale italiana della Cultura. Ad annunciare la scelta nel corso della cerimonia ufficiale è stato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha sottolineato la straordinaria ricchezza culturale che caratterizza il centro urbano e il territorio circostante.

L’antica Girgenti ha sbaragliato la concorrenza composta da altre nove località della penisola, aggiudicandosi un cospicuo contributo statale che permetterà all’amministrazione locale di promuovere eventi e iniziative volti a valorizzare Agrigento da diversi punti di vista.

Agrigento Capitale italiana della Cultura

Quali sono le motivazioni che hanno permesso ad Agrigento di essere eletta Capitale italiana della Cultura?

Il progetto decretato vincitore si focalizza sul tema “Il sé, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazioni culturali”, apprezzato soprattutto per la volontà di far risaltare il rapporto fra l’individuo, la natura e il prossimo nell’ottica di favorire l’accoglienza e lo sviluppo partendo proprio dal patrimonio culturale del territorio.

Le iniziative in programma coinvolgeranno non solo la città ma anche l’isola di Lampedusa e i Comuni della provincia.

Agrigento tra le mete siciliane più gettonate nel 2022

La Sicilia intera è da sempre una destinazione molto ambita dai turisti italiani e stranieri, alla ricerca di una vacanza che possa soddisfare un duplice obiettivo: godersi il sole e il mare cristallino, ma anche fare il pieno di esperienze artistiche e culturali.

Analizzando la classifica pubblicata dal sito per case vacanza Holidu, dedicata proprio alle località siciliane più gettonate del 2022 e stilata sulla base delle ricerche effettuate per soggiorni in tutto l’anno, si apprende che tra le mete preferite compare anche Agrigento.

Nella Top 20 delle principali destinazioni turistiche della Sicilia, a occupare la prima posizione è San Vito Lo Capo, una località balneare nota per il suo mare da “Bandiera Blu” e la spiaggia immersa in uno scenario da sogno, ai piedi del Monte Monaco.

Catania, sul secondo gradino del podio, merita una visita approfondita alla scoperta delle architetture barocche e del Parco dell’Etna, mentre a seguire compare Siracusa con le sue spiagge e le testimonianze storiche, tra cui il Parco Archeologico della Neapolis e il Teatro Greco.

Palermo, al quarto posto, è famosa per le architetture storiche come la Cattedrale, il Teatro Massimo e il Palazzo dei Normanni, seguita da Cefalù che tutti conoscono come “Perla del Mediterraneo”.

In sesta posizione si trova Ragusa, molto apprezzata dai turisti per le architetture barocche e i pittoreschi ponti.

Castellammare del Golfo, al settimo posto, deve il suo toponimo alla fortezza arabo normanna, mentre Avola sulla costa ionica occupa l’ottava posizione.

Marzamemi, il piccolo borgo situato poco lontano da Noto e celebre per le pittoresche case in pietra gialla, si colloca invece in nona posizione precedendo Trapani, esattamente a metà classifica.

Cosa vedere ad Agrigento: i luoghi imperdibili

Per tutti gli appassionati di storia antica, arte e archeologia, Agrigento rappresenta senza dubbio una destinazione da non perdere. Ricca di testimonianza della Magna Grecia, la città si caratterizza per la presenza di numerosi luoghi che meritano una visita approfondita.

Valle dei Templi

Chi si reca ad Agrigento non può non organizzare un tour della Valle dei Templi, l’area che occupa la costa meridionale della Sicilia e che rappresenta il parco archeologico più vasto di tutto il Mediterraneo.

Al suo interno sono presenti templi dorici, necropoli, santuari, antiche testimonianze di età classica immerse nel paesaggio oltre al Museo archeologico regionale di Agrigento. Solo per fare qualche esempio, sono visitabili il Tempio di Giunone sullo sperone di roccia più elevato, così come il Tempio della Concordia che presenta uno dei migliori stati di conservazione tra i numerosi monumenti dell’antichità greca.

La Scala dei Turchi

Nella zona ovest di Agrigento, precisamente a Realmonte, si può ammirare la celebre Scala dei Turchi: una scogliera calcarea di colore bianco a picco sul mare che simula la forma di una scala, scolpita dall’azione del mare e del vento.

Il nome particolare fa riferimento alle antiche incursioni da parte dei saraceni e degli arabi, chiamati turchi in modo generico: proprio questa parte di scogliera ha rappresentato un riparo sicuro per i pirati, messo a disposizione dalla natura.

Il centro storico di Agrigento

Anche il centro storico di Agrigento offre un itinerario turistico che parte dalla Via Atenea e comprende numerosi edifici, caratterizzati da piccole vie, scalinate e stili architettonici diversi. Oltre alla cattedrale metropolitana di San Gerlando e al Monastero di Santo Spirito, è possibile ammirare alcune piazze molto suggestive, come Piazza Purgatorio circondata da edifici barocchi e Piazza Pirandello, sede del celebre Teatro Pirandello.

Sciacca

I dintorni di Agrigento offrono l’opportunità di programmare un tour alla scoperta del territorio, ricco di spiagge e monumenti caratteristici. Sciacca è nota per l’impianto termale e per la presenza del porto, ma anche per la Cattedrale e i palazzi storici.

Una delle attrazioni più insolite e visitate dai turisti, tuttavia, è il Castello Incantato. È un museo all’aperto creato dall’artista Filippo Bentivegna che raccoglie circa tremila sculture originali, collocate all’interno di un giardino affacciato sul mare.