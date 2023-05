Approvata la progettazione esecutiva della messa in sicurezza del versante a ridosso del Viale Vittoria e della via Picone.

Dopo solo un mese dall’approvazione del progetto definitivo, la Giunta Miccichè ha dato l’ok al progetto esecutivo della “Messa in sicurezza del versante a nord-ovest delle palazzine del Viale Vittoria denominate CREA e del versante sottostante la via Picone sottoposto a rischio idrogeologico, potendosi così procedere all’affidamento dei lavori.

«Abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo prefissati – afferma l’assessore Gerlando Principato – abbiamo già ottenuto, tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori proposti (Soprintendenza BB.CC.AA., Genio Civile, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento e l’attestazione di Conformità Urbanistica) inoltre i lavori hanno la “copertura” finanziaria e quindi immediatamente appaltabili».

Adesso manca solo l’ultimo atto, il più importante per i cittadini e per il risanamento del costone, l’attivazione, da parte degli uffici comunali, delle procedure per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza.

«Gli interventi di consolidamento, dallo spigolo est dell’edificio “Crea” sino all’angolo estremo Nord-Ovest in corrispondenza della via Picone – sottolinea il sindaco Franco Miccichè – rappresentano una continuità con quelli eseguiti dalla Protezione Civile regionale sul pendio posto a Nord del Viale della Vittoria, dopo l’evento franoso del marzo 2014. Siamo lieti di essere riusciti a dare delle risposte concrete ed immediate per la risoluzione di un problema atteso da anni».

L’opera, dell’importo complessivo di 1.918.771,09 euro coniugherà la messa in sicurezza con paratie, con un intervento di ingegneria naturalistica (è prevista la piantumazione di essenze arboree adeguate), nonché con la messa in opera di graticciate e fascinate per aumentare la stabilità anche superficiale del versante.