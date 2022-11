Posteggia l’auto, e la ritrova devastata: vittima uno studente

Ha posteggiato la sua auto Volkswagen, in via Dante, ad Agrigento e qualche ora dopo, al momento di riprenderla, ha trovato la carrozzeria devastata con un oggetto appuntito. Un ventisettenne, studente universitario agrigentino, non ha potuto far altro, che recarsi all’ufficio Denunce della Questura, e raccontare quanto, suo malgrado, gli era accaduto.

Gli agenti hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, per danneggiamento, ed hanno avviato le indagini. Quanto è accaduto al giovane sembrerebbe essere un gesto mirato. I poliziotti, come primo passo investigativo, avrebbero verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubbliche o private, dove era stata lasciata parcheggiata la vettura.