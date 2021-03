Poste italiane ha scelto la scala dei Turchi per l’annullo filatelico

Realmonte è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Sicilia per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. All’evento, che si svolgerà il prossimo 7 agosto 2021 nella Città della Scala dei Turchi, in occasione della manifestazione per i 371 anni della “Licentia Populandi” 1650-2020, alla presenza del sindaco Sabrina Lattuca e di alcuni rappresentanti di Poste Italiane, sarà presentata la cartolina, che ritrae lo scatto del fotografo agrigentino Nuccio Zicari e realizzato l’annullo filatelico. L’iniziativa di Realmonte rientra nel programma dei nuovi impegni promossi da Poste Italiane per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, testimoniata dalla presenza capillare di sportelli sul territorio e dall’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. “Sono molto soddisfatta – afferma il sindaco Sabrina Lattuca-dell’iniziativa, tassello di un percorso intrapreso dall’amministrazione comunale e finalizzato alla promozione della bellezza e tutela del sito, unico al mondo”. Ed intanto il Comune in prossimità delle festività pasquali, ha avviato una serie di iniziative in favore della cittadinanza, con la consegna al Tavolo della Solidarietà di una somma di denaro ricavata dai contributi personali del sindaco e della giunta da destinare all’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie meno abbienti e la distribuzione nelle scuole di bonbon ed ovetti pasquali.