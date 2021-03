Covid, Regione: “Errore nei dati di oggi, meno positivi in Sicilia”

“Purtroppo c’è stato un errore nel computo dei dati di oggi, sono sensibilmente più bassi”. A dirlo è Mario La Rocca, dirigente della pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute della Regione Sicilia.

“In riferimento ai dati da noi comunicati oggi alla Protezione civile, e poi pubblicati dalla piattaforma del ministero della Salute, Istituto di Sanità, si precisa che i nuovi positivi registrati in Sicilia relativamente alle giornate del 30 e 31 marzo sono 1.673, per una media di 837 casi giornalieri, dunque in linea con quelli comunicati nei giorni scorsi”, conclude La Rocca.

Positivi, ricoveri e decessi non comunicati ieri sono stati aggiunti a quelli di oggi. Nelle ultime 48 ore, accertati quindi 1.673 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 14.623 tamponi effettuati. I morti sono stati 21. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, mercoledì 31 marzo.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 19.920 di cui 891 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (più 15 rispetto a ieri), e altri 140 pazienti in terapia intensiva (più 7 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 18.889. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 175.354. I guariti sono complessivamente 150.806, mentre il numero delle vittime sale a 4.628.