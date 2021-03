Covid in Sicilia, accelerazione dei contagi: 2.904 nuovi casi e 21 vittime

Torna il bollettino giornaliero sull’andamento della pandemia in Sicilia, dopo il “terremoto” giudiziario, che si è abbattuto sull’assessorato regionale alla Salute, che ha di fatto azzerato i vertici del Dipartimento regionale, con tre arresti, e con l’assessore di riferimento Ruggero Razza, indagato, poi dimessosi.

Ed è boom di nuovi casi. Positivi, ricoveri e decessi non comunicati ieri sono stati aggiunti a quelli di oggi. Nelle ultime 48 ore, accertati ben 2.904 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 14.623 tamponi effettuati. I morti sono stati 21. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, mercoledì 31 marzo.

Questi i nuovi casi suddivisi per le nove province siciliane: 1.133 a Palermo, 645 a Catania, 288 a Messina, 211 a Messina, 165 a Trapani, 153 a Siracusa, 147 ad Agrigento, 98 a Enna, 64 a Ragusa.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 19.920 di cui 891 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (più 15 rispetto a ieri), e altri 140 pazienti in terapia intensiva (più 7 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 18.889. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 175.354. I guariti sono complessivamente 150.806, mentre il numero delle vittime sale a 4.628.