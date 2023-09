Palermo, 18 settembre 2023 – Una nuova collaborazione si è concretizzata oggi tra Poste Italiane e Confcommercio, con l’obiettivo di fornire un prezioso supporto alle imprese della provincia di Agrigento. L’accordo prevede tariffe agevolate su spedizioni nazionali e servizi di pagamento, un segnale tangibile di impegno nel sostenere il tessuto imprenditoriale locale.

Grazie a questa partnership, le imprese affiliate a Confcommercio nel settore del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti avranno accesso a offerte speciali e assistenza dedicata su una serie di servizi chiave. Tra questi spiccano il servizio di corriere espresso “Poste Delivery Business Prepagata,” progettato per il mercato dell’e-commerce, e le soluzioni di pagamento come “Servizio Acquiring Codice Postepay” e “Carta Prepagata Postepay Evolution Business,” ideali per agevolare le transazioni finanziarie.

L’ampia rete territoriale di Poste Italiane e l’importante ruolo svolto da Confcommercio garantiscono un supporto concreto alle imprese di Agrigento, consentendo loro di accedere a vantaggi significativi su servizi e prodotti pensati per soddisfare le esigenze specifiche delle attività commerciali.

Per ulteriori dettagli sull’iniziativa e sulle modalità di adesione, è possibile consultare le sezioni dedicate sui siti web di Poste Italiane (poste.it) e di Confcommercio (confcommercio.it).

Questo accordo rappresenta un passo importante verso la promozione e la crescita delle imprese locali, dimostrando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e il settore privato per sostenere l’ambiente imprenditoriale e l’economia locale.