Agrigento – L’attesa è finalmente terminata per gli amanti del cinema nella città di Agrigento, poiché a partire da giovedì verrà proiettato il film “Io Capitano”, diretto da Matteo Garrone.

Questo eccezionale lavoro cinematografico è un viaggio avventuroso attraverso terre sconosciute, un’odissea contemporanea che segue i passi di due giovani eroi, Seydou e Moussa, interpretati rispettivamente da Seydou Sarr e Moustapha Fall. La storia prende il via a Dakar, dove i due decidono di intraprendere una straordinaria avventura alla ricerca di un futuro migliore in Europa.

“Io Capitano” ci trasporta attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare aperto, mentre questi giovani protagonisti cercano disperatamente di raggiungere le coste europee. È una storia di coraggio, determinazione e speranza, che si svolge in un contesto di sfide straordinarie.

Il cast di “Io Capitano” vanta una serie di talenti internazionali, tra cui Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi e Doodou Sagna, che contribuiscono a rendere questa epica avventura ancora più coinvolgente e appassionante.

Per gli appassionati del cinema, “Io Capitano” rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi in un racconto epico che affronta tematiche cruciali dell’attualità. Con proiezioni alle 18:00 e alle 20:30, sarà possibile vivere questa straordinaria esperienza cinematografica nelle sale di Agrigento.

Non perdete l’occasione di essere testimoni di questa avventura epica e toccante che prende vita sul grande schermo agrigentino. “Io Capitano” promette di catturare il cuore e l’immaginazione di tutti coloro che si avventureranno a vedere questo straordinario film. Un appuntamento da segnare sul calendario per gli amanti del cinema di Agrigento.