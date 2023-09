I carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno denunciato, in stato di libertà, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, un diciottenne empedoclino, nell’ambito dell’inchiesta, aperta dalla Procura della Repubblica, sul tragico incidente stradale, che ha coinvolto due motocicli, avvenuto nella tarda serata di domenica, in via Francesco Crispi, nel rione “Cannelle”, a Porto Empedocle, costato la vita ad un operaio di 59 anni, Sergio Burgio. Il ragazzo è risultato anche sprovvisto della patente di guida. A scontrarsi, per cause ancora da determinare, sono stati una moto Yamaha condotta dalla vittima e uno scooter Honda Sh guidato dal diciottenne. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il cinquantanovenne sbalzato dalla sella, e dopo un ”volo” di alcuni metri, ha battuto la testa contro il gancio di traino di una autovettura, Peugeot 207, parcheggiata lungo la strada. Il personale sanitario ha provato a rianimare il 59enne empedoclino, ma tutti i tentativi sono risultati vani.