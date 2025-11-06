Poste Italiane, al via i lavori all’Ufficio Postale di Calamonaci: arriva il progetto “Polis”

Da domani attiva una sede provvisoria in container per garantire tutti i servizi ai cittadini.

PALERMO – Poste Italiane avvia i lavori di trasformazione dell’Ufficio Postale di Calamonaci, inserito nel progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, che punta a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza nei comuni con meno di 15mila abitanti.

A partire da venerdì 7 novembre, e per tutto il periodo di intervento, sarà operativa una sede provvisoria in container, allestita in via Piave 1, accanto all’attuale sede. L’ufficio temporaneo garantirà tutti i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Nei prossimi giorni sarà inoltre attivo anche lo sportello ATM Postamat.

Il progetto “Polis” rientra nel piano di innovazione e coesione territoriale promosso da Poste Italiane per semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, contribuendo a colmare il digital divide e a favorire la trasformazione digitale del Paese.

Tra i servizi già disponibili figurano quelli INPS (come cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”) e quelli del circuito ANPR, che consentono di richiedere certificati anagrafici e di stato civile. In futuro sarà possibile accedere anche a ulteriori servizi, tra cui il rinnovo del passaporto, le autodichiarazioni di smarrimento e la richiesta di riemissione del codice fiscale.

Al termine dei lavori di adeguamento, l’Ufficio Postale di via Piave tornerà regolarmente operativo con i consueti orari di apertura.

