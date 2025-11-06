Adler Spa Resort Sicilia premiato da Condé Nast Johansens come Migliore Destinazione Spa 2026

Da Londra ad Agrigento, il nome di Adler Spa Resort Sicilia continua a risuonare tra le eccellenze dell’ospitalità di lusso. Il resort di Siculiana è stato insignito del prestigioso Condé Nast Johansens Award for Excellence 2026 come Migliore Destinazione Spa, confermando per il secondo anno consecutivo il suo primato internazionale.

Il riconoscimento, assegnato a Londra nel corso della cerimonia annuale organizzata dalla celebre guida britannica, premia le migliori strutture del mondo nel settore dell’hôtellerie e del wellness. A convincere la giuria è stata la perfetta armonia tra architettura, natura e filosofia dell’accoglienza che caratterizza il resort agrigentino, immerso nel paesaggio incontaminato della Riserva di Torre Salsa, tra mare cristallino e macchia mediterranea.

L’Adler Spa Resort Sicilia è un luogo dove il tempo rallenta, il benessere diventa esperienza sensoriale e la sostenibilità incontra il lusso. Un modello di ospitalità contemporanea che, in pochi anni dall’apertura, è riuscito a imporsi come punto di riferimento per il turismo esperienziale nel Sud Italia.

A rendere ancora più prestigioso questo autunno, è arrivato anche un altro riconoscimento di livello mondiale: le due Chiavi Michelin, il nuovo simbolo dell’eccellenza nell’hôtellerie, introdotto dalla Michelin Guide per premiare le strutture che offrono un’esperienza autentica e curata in ogni dettaglio.

Le due Chiavi assegnate all’Adler Sicilia confermano la coerenza e la forza di una visione fondata su qualità, accoglienza e rispetto del territorio.

Due premi diversi, un messaggio unico: l’Agrigentino può competere a livello mondiale grazie a una forma di ospitalità che valorizza la natura, la cultura e l’identità del luogo, trasformando il soggiorno in un’esperienza di benessere totale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp