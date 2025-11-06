Agrigento celebra il talento: al Teatro Pirandello torna il Premio Karkinos

Il 22 novembre la IX edizione del riconoscimento ideato da Carmelo Cantone. Sul palco eccellenze, eroi quotidiani e ospiti d’eccezione. VIDEO

AGRIGENTO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno agrigentino. Venerdì 22 novembre, alle ore 20.00, il Teatro Pirandello accoglierà la IX edizione del Premio Karkinos, evento che ogni anno celebra l’eccellenza, il talento e la solidarietà.

Il Premio Karkinos 2025 non è soltanto un riconoscimento, ma un vero e proprio abbraccio della città alle sue migliori energie: donne e uomini che si sono distinti in diversi ambiti, dimostrando bravura, coraggio, altruismo, creatività e spirito di comunità.

Sul palco, una serata carica di emozioni e impreziosita da momenti musicali con Pino Minio, reduce dal successo televisivo di Io Canto Senior su Canale 5, e con il giovanissimo sassofonista Damiano Tarallo, nuovo talento agrigentino.

Tra i momenti più attesi, la sezione dedicata agli “Eroi di tutti i giorni”, che premierà Marco Ciulla, Alessandro Rizzo e Rossana Castaldo, protagonisti di straordinari gesti di coraggio e salvataggio.

Spazio anche alle “Donne Protagoniste” della cultura e della solidarietà: Enza Ierna, Lina Urso e Federica Salvo, tre esempi di impegno e passione al femminile. Non mancherà il tradizionale Premio Moncada, che quest’anno guarda allo sport, con il riconoscimento all’atleta paralimpico Maurilio Vaccaro.

Agrigento sarà celebrata in tutte le sue forme: Francesco Bellomo riceverà il premio per il teatro, Angelo Pitrone per la fotografia, Ilenia Curiale per la comunicazione digitale, Sir Rocco Forte per l’imprenditoria, mentre per la categoria “Tradizione e Innovazione” saranno premiati i Quartet Folk, che si esibiranno con la loro musica travolgente.

La serata, come sempre sotto la direzione artistica di Carmelo Cantone, ideatore del Premio, si preannuncia ricca di sorprese e momenti di leggerezza grazie alle incursioni comiche di Stefano Cairone.

A condurre l’evento sarà Elettra Curto.

