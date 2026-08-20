Il servizio consente di ricevere la posta anche presso le residenze estive o in caso di trasferimenti temporanei e definitivi.
Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini della provincia di Agrigento il servizio “Seguimi”, pensato per garantire la continuità nella ricezione della corrispondenza anche quando ci si sposta dalla propria abitazione abituale.
Il servizio permette infatti di inoltrare la posta indirizzata al vecchio recapito verso un nuovo indirizzo, in Italia o all’estero. Una soluzione utile non soltanto per chi cambia definitivamente casa, ma anche per chi si trasferisce per motivi di lavoro o di studio o, soprattutto nel periodo estivo, trascorre lunghi periodi in una seconda abitazione.
Con “Seguimi” è quindi possibile continuare a ricevere la propria corrispondenza anche durante le vacanze, evitando che lettere e comunicazioni continuino a essere recapitate all’indirizzo abituale.
Il servizio può essere attivato negli uffici postali abilitati della provincia di Agrigento oppure attraverso i canali digitali di Poste Italiane, secondo le modalità previste. La durata può essere personalizzata in base alle diverse esigenze.
Con questa iniziativa Poste Italiane punta a offrire un servizio flessibile rivolto a cittadini, famiglie e imprese, garantendo continuità nella gestione e nella ricezione della corrispondenza anche in caso di trasferimento.
Ulteriori informazioni sul servizio “Seguimi” sono disponibili attraverso i canali ufficiali di Poste Italiane.
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