«Ma davvero dobbiamo pensare che tutto quello che sta vivendo la città di Agrigento sia normale?». A porre la domanda è William Giacalone di Forza Italia, che interviene sulla situazione del capoluogo e sui primi mesi della nuova amministrazione comunale, sollecitando il sindaco a dare risposte concrete ai problemi della città.

«Davvero siamo costretti a considerare normale – afferma Giacalone – avere un intero quartiere senza acqua, una raccolta dei rifiuti che in alcune zone della città non funziona, strade totalmente lasciate all’abbandono, perdite idriche un po’ ovunque, un turismo in difficoltà, albergatori delusi e una Procura della Repubblica che interviene con toni durissimi? Davvero non ci rendiamo conto che nel capoluogo manca una guida seria?».

Secondo l’esponente di Forza Italia, il problema non riguarderebbe soltanto le singole criticità, ma soprattutto la capacità di coordinare enti, uffici e servizi e di indicare una direzione precisa.

«Governare una città significa fare sistema con una serie di enti e istituzioni per rendere efficiente una macchina amministrativa complessa. L’impressione, invece, è che da parte di chi ha l’onere di governare si rincorra più il consenso mediatico che una vera visione del futuro della città».

Giacalone sostiene che sia arrivato il momento di superare la fase delle responsabilità attribuite al passato e concentrarsi sulle risposte da dare ai cittadini.

«È finito il tempo della colpa degli altri. Nel momento in cui si assumono responsabilità di governo bisogna dimostrare coraggio, capacità di scelta e soprattutto trovare soluzioni. Mi spiace dirlo, ma al momento non si intravedono né il coraggio né le soluzioni».

L’esponente di Forza Italia entra poi nel merito dei primi mesi dell’amministrazione, indicando ciò che, a suo giudizio, dovrebbe già essere stato fatto.

«Nei primi mesi un sindaco dovrebbe avere completato una ricognizione seria della situazione del Comune: bilancio, uffici, servizi, opere ferme ed emergenze più evidenti. Dovrebbe avere individuato alcune priorità, assegnato responsabilità precise alla propria squadra e iniziato a produrre risultati concreti, anche piccoli, ma visibili».

Il riferimento è anche al dibattito sui primi cento giorni, spesso utilizzati come primo parametro politico per valutare l’avvio di una nuova amministrazione.

«Nessuno pretende che in cento giorni si rifacciano tutte le strade, si risolvano definitivamente i problemi dei rifiuti o si trasformi una città. Ma dai primi cento giorni si può capire molto: se un’amministrazione ha un piano, se sa cosa fare, se è capace di decidere e se comincia almeno a mantenere ciò che ha promesso».

«Altrimenti – conclude Giacalone – il rischio è che il “non si può fare subito” diventi una giustificazione buona per tutto. Buon lavoro, sindaco».

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