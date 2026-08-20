La Procura di Agrigento, attraverso il pubblico ministero Elettra Consoli, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti del pensionato Angelo Fazio, 75 anni, accusato di omicidio stradale per la morte di Angelo D’Anna, infermiere in pensione di 67 anni originario di Raffadali e residente ad Agrigento, nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente che avvenne il 10 luglio 2025 lungo la strada provinciale 1, fra il Quadrivio Spinasanta e Villaseta.

Il 75enne era stato iscritto sul registro degli indagati all’indomani del tragico sinistro. L’infermiere era andato in pensione due mesi prima di trovare la morte su quel pezzo di strada dopo una vita trascorsa nei reparti di ospedali, in ultimo per tanti anni al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Ma il destino non è stato benevolo e l’ha strappato alla vita. Il decesso poco più di due settimane di ricovero al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Una vita da infermiere, dedicandosi ai malati, stimato e rispettato da tutti. Uomo riservato, serio, disponibile, con il sorriso sempre pronto per i colleghi. Ha lavorato con impegno fino all’ultimo giorno. L’incidente stradale si è verificato all’ora di pranzo. Angelo D’Anna stava per fare ritorno a casa dopo avere comprato la carne in una macelleria di Porto Empedocle. All’improvviso il dramma.

Alla guida di uno scooter Honda 300 lo scontro con una Golf Volkswagen, in via Salvatore Scifo, tra il Quadrivio Spinasanta e Fondacazzo, lungo la strada provinciale 1. L’anziano automobilista, probabilmente, non avrebbe rispettato il segnale di stop, prima di immettersi sulla strada provinciale, finendo per tagliare la strada allo scooter che arrivava dalla direzione opposta.

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