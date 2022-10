Poste Italiane, a Santa Elisabetta postamat di ultima generazione

Poste Italiane ha inaugurato nell’ufficio postale di corso Umberto I a Santa Elisabetta il nuovo ATM Postamat già disponibile per i cittadini, alla presenza dei rappresentanti aziendali e del sindaco Domenico Gueli. L’ATM Postamat è dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Presente inoltre un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code. Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. L’installazione è parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.Nell’ambito di tali impegni, sempre presso l’ufficio postale di Santa Elisabetta è stato di recente completato l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione di una rampa di accesso alla sede. La consultazione di tutti gli interventi è disponibile sul portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. Si ricorda che l’ufficio postale di Santa Elisabetta è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.