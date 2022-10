Sono molte le persone che ad oggi decidono di acquistare dispositivi ricondizionati, ovvero dispositivi elettronici usati che vengono riportati a condizioni ottimali dall’azienda produttrice o alte aziende specializzate, per poi essere rivenduti a prezzi veramente vantaggiosi. Durante il condizionamento, il prodotto viene controllato in tutte le sue funzionalità, riparato laddove lo necessiti e rimesso dunque a nuovo affinché possa avere una seconda vita. Tra le categorie di dispositivi ricondizionati più apprezzati vi sono gli smartphone, e se anche tu stai pensando a questa efficiente e sostenibile soluzione, ecco 5 cose che devi sapere prima di comprare un ricondizionato.

Salvaguardare l’ambiente con il proprio smartphone

La prima cosa da sapere prima di acquistare un ricondizionato è che questo significa indirettamente salvaguardare l’ambiente e fare una piccola azione per la sostenibilità. Ogni anno, tantissimi dispositivi vengono buttati diventando rifiuti da smaltire con un impatto notevole sull’ambiente. Scegliendo di acquistare ad esempio un iPhone 7 ricondizionato di CertiDeal, è possibile allungare la vita del dispositivo che altrimenti diverrebbe un rifiuto in più da dover smaltire. In altre parole, una scelta green e sostenibile per fare la propria parte.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

La possibilità di acquistare uno smartphone nuovo di zecca fa gola a tutti, inutile negarlo. Tuttavia, sappiamo che molto spesso tali dispositivi presentano dei costi particolarmente elevati e non semplici da sostenere, soprattutto in un periodo storico e sociale complicato come quello attuale. E se ci fosse un’alternativa per spendere la metà ottenendo uno smartphone di ottima qualità?

Questa alternativa esiste e risiede proprio negli smartphone ricondizionati. Questi dispositivi, infatti, pur essendo usati, vengono riportati a nuovo con un controllo minuzioso di tutte le funzionalità, per poi essere rivenduti a prezzi vantaggiosi che talvolta possono permettere di risparmiare addirittura la metà rispetto al prezzo di listino dello stesso modello ma nuovo.

Ricondizionati di ogni genere

Sul mercato è possibile trovare dispositivi ricondizionati di ogni genere, anche se, come già accennato, la categoria più apprezzata sono proprio gli smartphone. Allo stesso tempo, sono molteplici i marchi di smartphone ricondizionati tra i quali scegliere, anche se a tal proposito spiccano in particolar modo i dispositivi Apple.

Differenze tra un dispositivo nuovo e un ricondizionato

A livello di funzionalità, tra un dispositivo nuovo e uno ricondizionato non vi sono differenze, poiché l’azienda specializzata durante il ricondizionamento riporta il dispositivo alle impostazioni e alle funzionalità di fabbrica. In questo modo si presenta al suo interno esattamente alla pari dello stesso modello appena uscito dalla fabbrica produttrice.

Le uniche differenze che potrebbero notarsi sono da ricercare da un punto di vista estetico, poiché per quanto si tenda a provvedere a riparazioni e aggiustamenti laddove necessari, un dispositivo ricondizionato potrebbe presentare alcuni piccoli segni di usura proprio perché già utilizzato in precedenza. Tuttavia, si tratta in genere di piccoli segniche passano inosservati.

Dove acquistare un ricondizionato

Se si è interessati a un ricondizionato, si ha bisogno di ulteriori informazioni o si desidera procedere con l’acquisto, la cosa migliore è rivolgersi ad aziende ECommerce specializzate proprio nella vendita di questi prodotti riportati perfettamente a nuovo e pronti per iniziare una nuova vita.