“Pur avendo assunto sostanze stupefacenti non sono emersi elementi dai quali desumere uno stato di alterazione, ovvero uno stato di intossicazione tale da incidere sulle capacità della conducente”. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha disposto il “non doversi procedere” perchè il fatto non sussiste nei confronti di una 47enne, residente a Porto Empedocle, accusata di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

La donna era risultata positiva ai cannabinoidi dopo un incidente stradale. Accolta le tesi del legale difensore, l’avvocato Teras’Alba Raguccia. Dopo il verdetto la Prefettura di Agrigento ha disposto la sospensione della patente di guida della durata di due anni con l’immediata restituzione del documento e contestualmente ha annullato l’obbligo di visita medica nei confronti della stessa.

Il giudice ha stabilito che le analisi tossicologiche positive non bastano a provare lo stato di alterazione psico-fisica. e la polizia intervenuta per i rilievi, al di là dello “stato di alterazione” non ha riscontrato o descritto sintomi specifici.

I fatti risalgono al 24 marzo scorso, quando la donna, alla guida di una autovettura, era rimasta coinvolta in un incidente stradale all’incrocio tra via Catania e via Misurata, a Porto Empedocle. La vettura si era scontrata con una Fiat Punto, con due persone a bordo. La 47enne era stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per lievi lesioni. Gli esami tossicologici hanno dato esito negativo per alcolici e positivo per cannabinoidi.

Il giudice ha richiamato una recente sentenza della Corte costituzionale (numero 10 del 2026) che stabilisce che la rilevanza penale sussiste solo se chi si è posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza e circolazione stradale e bisogna dimostrare che la guida sia avvenuta “in stato di alterazione dovuto dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.

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