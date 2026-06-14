Emergenza idrica, Pendolino e i sindaci chiedono un incontro urgente a Schifani

L’estate è alle porte e la provincia di Agrigento torna a fare i conti con l’incertezza sull’acqua. Il presidente del Libero Consorzio Comunale, Giuseppe Pendolino, insieme ai sindaci del territorio, lancia un nuovo allarme e chiede un incontro urgente al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per avere garanzie sull’approvvigionamento idrico durante tutta la stagione estiva.

«Non possiamo affrontare l’estate con l’incertezza sull’acqua», afferma Pendolino, sottolineando come tra poche settimane la provincia sarà interessata dall’arrivo di migliaia di turisti e di agrigentini emigrati che torneranno per le vacanze. Il nodo riguarda l’aumento della portata idrica concesso da Siciliacque ad AICA, confermato al momento soltanto per il mese di giugno con un incremento temporaneo di 60 litri al secondo.

«Prendiamo atto dello sforzo compiuto per giugno – dichiara Pendolino – ma non possiamo accettare che il futuro della nostra provincia venga programmato di mese in mese. Cittadini, sindaci, operatori economici e turistici hanno bisogno di certezze».

Il presidente del Libero Consorzio richiama anche la situazione degli invasi siciliani, ritenuta oggi diversa rispetto allo scorso anno, e chiede alla Regione, all’assessorato all’Energia e al Dipartimento Acqua e Rifiuti una risposta immediata. L’obiettivo è ottenere un confronto entro mercoledì per definire soluzioni stabili e garantire la disponibilità idrica per tutta l’estate.

Intanto AICA comunica che sono stati completati da Siciliacque i lavori di riparazione del guasto lungo l’acquedotto Fanaco, in contrada Santa Maria, nel territorio di Casteltermini. Da questa sera e per tutta la giornata di domani sono previste le operazioni di riempimento e riequilibrio dei serbatoi. Da lunedì, secondo quanto riferito dall’azienda, riprenderà la regolare turnazione nei comuni serviti dal sistema Fanaco–Madonie Ovest.

AICA ha espresso rammarico per i disagi arrecati alle comunità interessate, precisando che il guasto riguarda un’infrastruttura di competenza Siciliacque, e ha ringraziato cittadini, amministrazioni comunali e utenti per la collaborazione dimostrata durante l’emergenza.

La riparazione del Fanaco consente dunque il ritorno progressivo alla normalità, ma non chiude il fronte più delicato: quello della programmazione estiva. Ed è proprio su questo punto che Pendolino e i sindaci chiedono garanzie alla Regione, per evitare che l’emergenza idrica si trasformi in un nuovo freno sociale, economico e turistico per l’intera provincia.

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