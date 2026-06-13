Bagni pubblici a rischio chiusura, lavoratori in allarme: “Pronti alla protesta”

Ad Agrigento esplode il caso dei bagni pubblici realizzati in occasione di Agrigento Capitale della Cultura. Le strutture di via Imera, al capolinea degli autobus di piazzale Rosselli, e di Villa Bonfiglio rischiano infatti la chiusura per il mancato rinnovo della concessione e per il blocco delle risorse necessarie a garantirne la gestione.

Una vicenda che rischia di trasformarsi in un paradosso: servizi attesi da anni, aperti con ritardo ma considerati utili da cittadini, turisti e pendolari, potrebbero chiudere proprio dopo essere entrati finalmente in funzione.

A pagare il prezzo più alto sarebbero i lavoratori impiegati nella gestione. Si parla di almeno quattro dipendenti, pronti a far sentire la propria voce con iniziative di protesta, fino all’ipotesi di piantonarsi davanti al Municipio per chiedere risposte immediate.

Chi ha frequentato le strutture racconta di un servizio gestito con attenzione e pulizia dalla ditta affidataria. Il problema, dunque, non sarebbe legato alla qualità della gestione, ma a un ingranaggio amministrativo e finanziario che si sarebbe bloccato.

Il caso chiama in causa il Parco Archeologico della Valle dei Templi, indicato come ente finanziatore del servizio. La richiesta è semplice: sbloccare le procedure ed evitare che Agrigento perda un servizio pubblico essenziale, proprio in un anno in cui la città dovrebbe mostrarsi più accogliente e organizzata.

Perché il rischio, oltre alla chiusura dei bagni, è quello di mandare a casa lavoratori e consegnare alla città l’ennesima incompiuta mascherata da servizio temporaneo.

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