“Ringrazio il presidente Schifani per l’attenzione e per aver mantenuto l’impegno di seguire personalmente il problema della posidonia oceanica nell’area portuale di Porto Palo di Menfi, un segnale concreto di vicinanza alla comunità, agli operatori economici e ai pescatori”.
Lo scrive in una nota la deputata regionale di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, dopo l’annuncio, da parte di Schifani, di un sopralluogo dei tecnici dell’assessorato regionale delle Infrastrutture a Porto Palo per programmare gli interventi di rimozione per cui sono già stati stanziati circa 400 mila euro.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp