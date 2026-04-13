AGRIGENTO – Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) ha emesso un nuovo avviso di criticità per rischio meteo-idrogeologico, facendo scattare l’allerta gialla su tutto il territorio comunale di Agrigento. L’avviso (n. 26103), diramato nella giornata di oggi 13 aprile 2026, prevede condizioni meteorologiche avverse per le prossime 32 ore.

I dettagli dell’allerta

L’allerta è entrata in vigore alle ore 16:00 di oggi, lunedì 13 aprile, e resterà valida fino alla mezzanotte di domani, martedì 14 aprile 2026. Le autorità monitorano con attenzione l’evolversi della situazione, temendo che l’intensità delle precipitazioni possa causare disagi alla circolazione e pericoli nelle aree più vulnerabili della città.

L’appello del Sindaco alla cittadinanza

In una nota ufficiale, il Sindaco di Agrigento ha rivolto un accorato appello alla popolazione affinché vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire l’incolumità pubblica.

“Si invita la cittadinanza alla massima prudenza. È fondamentale limitare gli spostamenti allo stretto necessario e seguire scrupolosamente le norme di autoprotezione.”

Le zone a rischio e le raccomandazioni

L’amministrazione ha indicato chiaramente i comportamenti da evitare e le aree da monitorare con particolare cautela. Al verificarsi di piogge intense, è severamente sconsigliato il transito (sia veicolare che pedonale) nelle seguenti zone critiche:

Villaggio Mosè

San Leone

Aree limitrofe ai fiumi Naro, Ipsas e Drago

Vademecum per la sicurezza

Per minimizzare i rischi, la Protezione Civile e il Comune ricordano le principali regole di comportamento:

Spostamenti: Limitarli il più possibile e non occupare le carreggiate per non ostacolare eventuali mezzi di soccorso. Corsi d’acqua e litorali: Non sostare su ponti, passerelle o argini. Allontanarsi immediatamente da spiagge, coste e moli. Sottopassi e seminterrati: Evitare l’uso di sottopassi durante i temporali. Chi occupa locali seminterrati soggetti ad allagamento è invitato a spostarsi ai piani superiori. Sicurezza stradale: Non tentare mai di attraversare guadi o zone già allagate; la forza dell’acqua può essere ingannevole.

La situazione rimane in costante aggiornamento. Si raccomanda di consultare i canali ufficiali del Comune di Agrigento per eventuali ulteriori comunicazioni su chiusure stradali o variazioni dello stato di allerta.

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